Market del falso nel Salernitano: sequestrati 1.500 articoli contraffatti

Le giamme gialle della compagnia di Nocera Inferiore hanno sottoposto a sequestro circa 1.500 articoli contraffatti, trovati in un negozio di Mercato San Severino nel Salernitano. Nel corso dell'ispezione dell'esercizio commerciale, i militari hanno infatti scoperto una serie di prodotti, per lo più di elettronica tra cui led e lampade alogene, di bigiotteria e per la cura della casa, di dubbia provenienza.

Su parte della merce, piatti, tovaglioli e tovaglie in carta, è stata inoltre riscontrata l'apposizione dei loghi e di disegni riconducibili a noti personaggi dei cartoni animati, palesemente falsi. Il rappresentante legale dell'attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per i reati di contraffazione e di ricettazione.