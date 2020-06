Si chiude con 11 condanne e diverse assoluzioni il primo grado del processo «Lamia Connection», concentrato su un giro di spaccio nella zona del quartiere "Lamia" a Pagani. Sessantuno gli anni di carcere totali per gli imputati. Il collegio ha contestualmente assolto altre dodici persone, per non aver commesso il fatto. La sentenza ha riconosciuto il vincolo associativo finalizzato allo spaccio, seppur di modiche quantità. Il "sistema" si era sviluppato nel quadrilatero tra via Matteotti, via Astarita, via San Francesco e viale Trieste. La zona che per anni è stata identificata come territorio dei clan a Pagani. Nel giro di un anno, tra filmati video, intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti, riscontri e l’audizione di vari assuntori, gli inquirenti ricostruirono i meccanismi di una piazza di spaccio collaudata, fatta di pusher, vedette e sentinelle. E i cui guadagni, fruttavano anche 500mila euro l’anno. La droga venduta, nascosta ovunque per poi essere recuperata per l’occasione, andava dalla cocaina al crack, fino alla marijuana. Il collegio di Nocera Inferiore ha condannato a 11 anni e 8 mesi Salvatore Di Maio, a 6 anni e 3 mesi Vincenzo Pepe, ritenuti capi promotori al vertice del gruppo, a 7 anni e 7 mesi Salvatore Olivieri; 8 anni e 5 mesi per Alfonso Belluno; 3 anni e 1 mese per Giuliano Cacace; 7 anni e 10 mesi per Ciro Califano; 4 anni e 3 mesi per Giuseppe Pepe; 7 anni e 5 mesi per Ivan Pepe; dieci mesi di pena sospesa per Vincenzo Fierro. Altre condanne riguardano Domenico Sciortino, 3 anni e 7 mesi; Carmine Ursolino, 50enne, ad 1 anno. In parallelo, rispetto alle richieste molto più alte dell'Antimafia, i giudici hanno assolto Francesco Martigiano, Francesco Cacace, Carmine Ursolino, Salvatore Pepe, Bonaventura Marcone, Alfonso Barba, Vincenzo Buonocore, Davide Russo, Giuseppe Cerrato, Antonio De Caro, Gaspare Rondi e Vincenzo Sessa. Nel collegio difensivo c'erano gli avvocati Gisueppe Della Monica, Giovanni Pentangelo, Antonello Coppola, Matteo Feccia e Bonaventura Carrara.

La Dda, nella sua requisitoria, aveva chiesto infatti 100 anni di carcere in più per gli imputati. Nel collegio difensivo, gli avvocati Matteo Feccia, Giovanni Pentangelo, Antonello Coppola e Bonaventura Carrara. Il "mercato" della droga a Pagani, con il quartiere "Lamia" a fare da sfogo, era articolato in ruoli e modalità di rivendita. Il blitz fu eseguito dai carabinieri alla fine del 2018, con un’operazione che chiuse la roccaforte dello spaccio tra via Matteotti e via Amendola, con l’esecuzione di misure cautelari in carcere e ai domiciliari. I due promotori ritenuti tali dall'Antimafia, avrebbero gestito la piazza con articolazioni e turni in grado di coprire a tempo pieno l’offerta di stupefacenti, concentrata su crack, cocaina e marijuana. Il “sistema” assicurava vendite fino alle 5 del mattino, partendo dal primo pomeriggio, fornendo dosi ai consumatori, con un passaggio in auto rapido e continuo che consentiva lo scambio droga-denaro. Le indagini durarono circa un anno. L’attività delle forze dell’ordine, come emerse in fase esecutiva, sottrasse di fatto la gestione di una porzione di città allo spaccio, sgominando la piazza della droga definita «la più grande della provincia di Salerno».

