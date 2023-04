Pontecagnano, rapina nel supermercato: cinque banditi in fuga con la cassa

Svaligiato un supermercato a Pontecagnano. I ladri, cinque uomini incappucciati, hanno fatto irruzione in un supermercato dopo aver divelto una saracinesca dell'attività commerciale ed hanno rubato la cassaforte che conteneva circa 10mila euro.

Sul furto indagano i carabinieri della stazione di Pontecagnano e della compagnia di Battipaglia che hanno avviato le indagini per rintracciare i malviventi che sono riusciti a fuggire via con il denaro.

Nei giorni scorsi sempre a Pontecagnano era stata messa a segno una rapina in un albergo e anche in questo caso il malvivente che ha ferito con il calcio della pistola l'impiegato che era alla reception ha portato via circa 10mila euro.