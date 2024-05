I tuffi dalle grandi altezze infiammano la campagna elettorale a Furore. Già perché con la nuova location individuata dagli organizzatori, Marmeeting lascia definitivamente la Costiera Amalfitana. E nel “paese che non c’è” monta la polemica tra il sindaco, Giovanni Milo e la sua sfidante, Antonella Marchese che attacca la maggioranza uscente dopo l’addio al Fiordo da parte della famiglia Verese, che trasferirà i tuffi dalle grandi altezze (6 e 7 luglio) a Porto Flavia, a Iglesias, in Sardegna.

APPROFONDIMENTI Amalfi, tornano le targhe alterne: chi è escluso dal provvedimento Rilevatori di velocità per la sicurezza dei pedoni, Atrani chiede l'intervento di Anas Palinuro, incontro tra la Guardia Costiera e gli studenti delle scuole primarie

«Si è perso un tesoro che ci era stato lasciato in eredità, c’è chi non è stato capace di prendersi cura del Marmeeting - tuonano dal gruppo Furore Domani - Gli organizzatori lo dicono chiaramente: è mancato il supporto del Comune che era stato partner importante dell’evento. Dopo il Covid, l’organizzazione voleva ripartire, far vedere quanto è bella la nostra Furore. E invece, se ne vanno in Sardegna, a Porto Flavia. È un colpo al cuore. Che brutto leggere questa cosa - proseguono - è come un figlio, un fratello che se ne va di casa ed emigra perché non ha opportunità a casa sua. Che brutto. Ma è anche un segnale importante, che ci deve fare ragionare. Il Marmeeting è solo uno dei tesori del nostro paese che si sono persi. Tra tanto immobilismo, alla fine Furore è diventata trasparente, non si vede e non si sente in una Costiera che si sta mangiando il mondo a morsi».

La replica dei sindaco non si fa attendere: «Furore non ha perso alcunché. Questa amministrazione comunale non ha mai ritenuto, come invece falsamente qualcuno asserisce, di cancellare l’evento Marmeeting» tuona il primo cittadino che riferisce anche di uno scambio epistolare intercorso con gli organizzatori. «L’evento veniva realizzato grazie ad un finanziamento regionale ottenuto con la partecipazione ad un bando pubblico - aggiunge Milo - questo bando non è stato più pubblicato. Poi, gli anni 2020 e 2021 e parzialmente il 2022 sono stati interessati dall’emergenza pandemica. Quale Marmeeting si poteva svolgere in questi anni? E poi col Fiordo chiuso. È stata la mia amministrazione a riaprirlo, parzialmente, nel 2020. E poi abbiamo più volte tentato di interloquire con gli organizzatori dell’evento, ma senza avere mai riscontro. Abbiamo inoltrato richiesta di concessione di un contributo alla Regione ma senza risconti. Più volte sono state fornite notizie infondate circa lo svolgimento dell’evento in altro comune della Costiera.

Nel 2019, ad amministrazione appena insediata, si proclamava, senza contattare il Comune, che il Marmeeting si sarebbe svolto a Maiori. Sappiamo tutti com’è andata. E poi abbiamo saldato posizioni debitorie delle edizioni 2016 e 2017 per un importo di circa 11mila euro ereditate da chi ci aveva preceduto».