Due individui a volto mascherato sono entrati all’interno dell’Ufficio Postale di Nocera Superiore dove, armati di mazze da baseball, hanno minacciato i dipendenti presenti e si sono fatti consegnare la somma contante di alcune centinaia di Euro per poi darsi alla fuga a bordo di un autoveicolo. Sul posto è tempestivamente intervenuta una gazzella della locale Stazione che ha rinvenuto una delle maschere utilizzate dai rapinatori ed ha raccolto elementi indispensabili per il loro rintraccio, mentre la contemporanea attivazione del piano antirapina del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore ha dispiegato sul territorio numerosi equipaggi che, impiegando sia autoveicoli con livrea di istituto che auto “civetta”, hanno presidiato i punti strategici della rete viaria.



L’utilitaria con a bordo i presunti rapinatori, successivamente risultata di proprietà di uno di essi e sottoposta a sequestro, è stata così intercettata mentre si immetteva sull’autostrada A3 in direzione Napoli e, all’esito di un protratto inseguimento, è stata raggiunta e fermata in piena sicurezza, nei pressi dell’uscita di Scafati, dai Carabinieri delle Sezioni Operativa e Radiomobile di Nocera Inferiore. I due soggetti, un nocerino 39enne domiciliato a Torre del Greco ed un 51enne anch’egli proveniente dalla città del corallo, entrambi gravati da precedenti di polizia, sono stati trovati in possesso sia delle mazze da baseball che dell’altra maschera, identica a quella trovata nell’Ufficio Postale nonché della refurtiva che è stata restituita all’avente diritto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre i due soggetti, dichiarati in stato di arresto per rapina aggravata e porto di strumenti atti ad offendere, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Salerno a disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

Giovedì 7 Marzo 2019, 19:06

