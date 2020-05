Èstata condannata per decreto penale di condanna con l'accusa di frode in commercio una commerciante di Angri, originaria di Scafati, che il 13 marzo scorso, fu raggiunta da una denuncia a piede libero dopo un controllo dei carabinieri, presso la sua attività commerciale. Quest'ultima, specializzata nella vendita di materiale da costruzione all'ingrosso, aveva nelle sue disponibilità anche delle mascherine chirurgiche. Ad un controllo, tuttavia, il materiale risultava privo di marchiatura CE e non conforme alle previste normative di legge. Un requisito necessario, per venderle, perchè la direttiva disciplina le singole mascherine e ne certifica la conformità in quanto dispositivo medico. La direttiva cambia anche se il dispositivo ha una funzione di protezione verso chi le indossa, mentre quelle non conformi, devono obbligatoriamente presentare una dicitura che riporti che la protezione di chi indossa non è garantita o che indossarla, non garantisce una protezione. Nel caso della commerciante, l'assenza del marchio ha fatto scattare la segnalazione alla Procura di Nocera Inferiore, oltre al sequestro del materiale.



L'autorità giudiziaria, una volta conclusa l'attività d'indagine e vista la tenuità del fatto, ha condannato la donna attraverso decreto penale di condanna. L'imputata dovrà versare allo stato mille euro, cifra inquadrata come sanzione pecuniaria. In caso di opposizione, il gip fisserà il giudizio immediato e la commerciante dovrà difendersi in un pubblico processo. © RIPRODUZIONE RISERVATA