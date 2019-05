Martedì 21 Maggio 2019, 08:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un commerciante originario di Sanza è picchiato e rapinato mentre lavorava in una ferramenta, a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 13 maggio. Questa mattina l'uomo ha postato le proprie foto in ospedale con io volto insanguinato e si è lasciato a un lungo sfogo.Vittima dell’aggressione Massimo Castella, originario di Sanza da anni trasferitosi in Toscana per lavoro. Tre i rapinatori di origine straniera che lo ha colpito più volte. Casella ha incontrato anche il vice premier Matteo Salvini che gli ha espresso la sua solidarietà in un video.