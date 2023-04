San Giovanni a Piro, turista colta da malore sulla Masseta: è lo stesso sentiero dove mprì Gautier

Brutta avventura ieri pomeriggio per una turista di Como in vacanza nel Golfo di Policastro. La donna mentre era impegnata in una escursione lungo uno dei sentieri che attraversano la costa della Masseta a San Giovanni a Piro è stata colta da un improvviso malore. Gli altri escursionisti hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. Considerata la zona piuttosto impervia in cui si trovava la donna per recuperarla e trasferirla in ospedale è stato necessario l’intervento di una eliambulanza. Il mezzo di soccorso in pochi minuti ha raggiunto la vista della Masseta. Le operazioni per recuperare la donna hanno richiesto qualche minuto in più di attesa a causa di una folta foschia. Non appena la visuale è stata più libera la malcapitata è stata soccorsa, stabilizzata e recuperata e trasferita all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente preoccupanti. Per lei una brutta avventura. Per fortuna non si trovava da sola lungo il sentiero ma era con una comitiva diretta da Scario al Pianoro di Ciolandrea che ha fatto scattare subito la macchina dei soccorsi. Sullo stesso sentiero trovò la morte il giovane francese Simon Gautier.