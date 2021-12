Massi in strada, Provinciale off limits a Sicignano degli Alburni

La strada provinciale che collega l'uscita autostradale di Sìcignano degli Alburni e l'abitato ancora una volta lascia i segni sull'asfalto della sua precarietà nel tratto iniziale. La pioggia sta letteralmente sgretolando la parete sovrastante, lasciando sulla strada fango e pietre. Più di un'auto ha rischiato un incidente, dal momento che la frana si è evidenziata in piena curva.

Già qualche mese fa, in un tratto poco distante, il problema si era presentato ed una pietra aveva colpito un'auto mandando in ospedale un uomo che andava a lavoro, stavolta stesso copione a pochi metri di distanza, in pratica alla curva successiva. Mentre le transenne fanno bella mostra di sé nel tratto interessato dalla vecchia frana, oggi la nuova. Gli operai della Comunità montana Alburni hanno ripulito la strada e messo in parziale sicurezza il tratto, ma il rischio è, a questo punto, una chiusura dell'unica via percorribile dall'uscita verso il paese e le frazioni.