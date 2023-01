Poesia, musica e profumi si fondono nella presentazione di «Soli» di Massimo Perrino

Versi, musica e profumi si mescolano in una inedita esperienza. Sarà la moderna poesia napoletana di Massimo Perrino ad inaugurare la stagione 2023 del Sant’Apollonia Hub a Salerno. Alle 18.30 di venerdì 20 gennaio, nello spazio di via San Benedetto, è in programma la presentazione di «Soli», il secondo libro del giornalista, ex portavoce del presidente del Senato e attuale responsabile dei rapporti con la stampa della Fondazione Campania dei Festival diretta da Ruggero Cappuccio.

Dialogherà con l’autore, in quello che si annuncia come un vero e proprio spettacolo, la giornalista Erminia Pellecchia. Porterà i suoi saluti la direttrice artistica del Sant’Apollonia Hub, Chiara Natella, e interverrà l’artista olfattivo Giovanni Festa, capace di restituire i profumi della poesia. Le attrici Tonia Filomena e Simona Fredella interpreteranno i versi di Perrino, mentre gli interventi musicali saranno a cura della Posteggia Napoletana di Claudio e Diana, con Massimiliano Essolito al mandolino. Altri ospiti, non annunciati ma attesi, parteciperanno all’evento, per una serata capace di regalare spunti di attualità a un segmento importante della nostra cultura. Al pubblico presente verrà consegnato un significativo dono, offerto dalla profumeria «Aulentissima» di Corso Vittorio Emanuele n.98 a Salerno.