Masso cade su un'auto e ferisce una turista: paura a Castellabate

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio in un parcheggio pubblico in località Lago, a Castellabate, dove una turista è rimata ferita dalla caduta di un masso, mentre stava salendo in auto per andare via con il marito e due bambini. La turista, 36enne, è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dai sanitari dell’ambulanza dell’associazione Givi di Battipaglia, della postazione di Santa Maria di Castellabate.

La donna ha riportato ferite alle gambe e alla schiena. Tanto spavento anche per uno dei bambini che la donna aveva tra le braccia. Secondo una prima ricostruzione, il masso si è staccato improvvisamente dalla collina sovrastante il parcheggio, andando a finire sull'auto proprio nel momento in cui la signora stava entrando in auto. Sul posto, tuttavia, anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e accertare le responsabilità.