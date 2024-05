Aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio di elaborazione del progetto del Masterplan del litorale Cilento Sud. Secondo il decreto dirigenziale della Regione Campania, sulle sette proposte pervenute entro il termine indicato, a prevalere - per un importo di 150mila euro - è stato il raggruppamento temporaneo di professionisti AM Environnement Sas composto dagli architetti Ruggiero Bignardi, Marco Bignardi, Marilena Malangone, Luciano Mauro dello Studio Progettazioni Paesaggistiche, Giancarlo Dell’Orco della Local Tourism & Destination Management e l’ingegnere Mario Santini.

Contestualmente, i tredici Comuni che rientrano nell’area target Cilento Sud hanno stipulato una convenzione che consentirà loro di portare avanti in modo coordinato funzioni e servizi determinanti per l’attuazione del Masterplan. Si tratta, nello specifico, dei Comuni di Ascea, Camerota, Casal Velino, Centola, Ispani, Montecorice, Pisciotta, Pollica (capofila), San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, Santa Marina, Sapri e Vibonati. «Ci siamo dati una veste giuridica attraverso la quale realizzare le progettualità del nostro Masterplan - spiega il sindaco di Pollica, Stefano Pisani - nei giorni scorsi, inoltre, è stata aggiudicata definitivamente la gara di progettazione del Masterplan e questo significa che siamo pronti a partire. Lo faremo già dalla prossima settimana lavorando con il gruppo di lavoro di progettazione e poi mettendo in campo le azioni necessarie per raccogliere le risorse utili affinché il Cilento possa ritrovare slancio, sviluppo e futuro».

La firma della convenzione tra i tredici Enti così come l’aggiudicazione della gara d’appalto per la progettazione segnano un’altra tappa fondamentale per la realizzazione del Masterplan del litorale Cilento Sud dopo l’incontro avvenuto a febbraio nel centro cilentano, a Pioppi, per la costituzione del tavolo tecnico-locale chiamato ad individuare le criticità da risolvere e le potenzialità da valorizzare, andando a suggerire interventi integrati su mobilità, accessibilità, difesa del territorio, agricoltura, attrattività e ricettività turistica. Gli esiti del lavoro del partenariato saranno poi sottoposti all’attenzione dell’operatore economico che si è aggiudicato la gara di progettazione strategica.

Il Masterplan, sostenuto dalla Regione Campania nell’ambito della politica di coesione europea, oltre ai tredici Comuni già noti, prevede la possibilità anche per i centri limitrofi delle aree interne di aggiungersi, beneficiando di alcuni interventi di raccordo al fine di raggiungere uno sviluppo omogeneo dell’intera area.