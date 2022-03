Masterplan litorale, De Luca: «Salerno modello di sviluppo per il Sud»

«L'area interna e costiera a sud di Salerno è una zona di grande sviluppo regionale, come polo industriale vero, con una fortissima agricoltura, una fascia costiera non consumata da problemi. Abbiamo un territorio non devastato come quello della periferia vesuviana, o dell'area nord di Napoli come il Litorale Domitio». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenedo alla presentazione del progetto preliminare del Masterplan-Piv Litorale Salerno Sud, a Capaccio Paestum.

APPROFONDIMENTI IL TERRITORIO Masterplan litorale Salerno Sud, la presentazione alla presenza di... LE INFRASTRUTTURE Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi: il nuovo terminal passeggeri... IL CASO Aeroporto avanti tutta, Barbieri: «L'obiettivo è...

«Ci sono investimenti - ha detto - che possono essere realizzati, bisogna credere nel progetto di organizzazione infrastrutturale, urbanistico e strutturale. Abbiamo risorse, una progettazione di grande qualità e le risorse produttive per creare il futuro per generazioni». De Luca ha sottolineato sui trasporti e sullo sviluppo delll'area che «da qui a un anno e mezzo - ha detto - l'economia dell'area sud di Salerno sarà sconvolta dall'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, dove arriveranno 4 milioni di viaggiatori. Ora quindi possiamo fare una programmazione urbanistica e infrastrutturale di grande qualità, abbiamo obiettivi già finanziati e altri in fase progettazione.

Dobbiamo lavorare sul progetto della metroplitana leggera e su come anche le alleggerire auto sulle strade costiere, trasferendo all'interno il traffico pesante. Lavoriamo anche per proteggere le spiagge e su temi futuri come la produzione di energia, cose del futuro ormai concrete. Le risorse le abbiamo ora sono da impegnare con progetti esecutivi».

Il governatore ha anche ricordato come «avremo presto la ripartenza di Salerno come attracco delle crociere, lavoreremo quindi sulle gite crocieristiche ma anche sul turismo stanziale, attrezzandoci sull'accoglienza turistico-alberghiera. È un luogo, l'area a sud di Salerno, che può essere modello di sviluppo per tutto il Mezzogiorno. Confermo l'impegno della Regione ad accompagnare il masterplan con fondi necessari e che è importante da parte dei Comuni la partecipazione piena, poi ci incontreremo man mano sui dettagli negli otto progetti a cui lavora l'architetto Boeri con i collaboratori».