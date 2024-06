Caso Francesco Mastrogiovanni, rigettate le richieste di risarcimento danni. L’ha deciso la Corte d’Appello di Salerno che in sede civile non ha accolto le richieste dei familiari del maestro elementare. Mastrogiovanni, 58 anni di Castelnuovo Cilento, morì il 4 agosto 2009 dopo 82 ore di contenzione, digiuno e solitudine, legato mani e piedi a un letto del reparto di psichiatria dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove era stato ricoverato per un trattamento sanitario obbligatorio.

APPROFONDIMENTI Verde pubblico, Natella risponde alle contestazioni ad Isam Salerno, Piazza Libertà vandalizzata: nuovo assalto alle giostrine Salerno, pusher a 17 anni: acciuffato mentre cede una dose, finisce in comunità

Nonostante una precedente sentenza della Cassazione avesse condannato sei medici e undici infermieri per sequestro di persona, la Corte d’Appello ha respinto la richiesta di risarcimento danni, non avendo accertato il nesso di causalità tra la condotta dei medici e il decesso di Mastrogiovanni. Un colpo di scena nella lunga vicenda giudiziaria. La sentenza della Cassazione, arrivata dopo nove anni di processi, aveva confermato le condanne per sequestro di persona, con pene inferiori ai due anni per tutti gli imputati. Nel processo di primo grado celebrato a Vallo erano stati condannati i medici per sequestro di persona, falso ideologico e morte in conseguenza di sequestro, gli 11 infermieri invece erano stati assolti. Nella sentenza di appello anche gli infermieri furono condannati, così come i medici, anche se con pene ridotte.

Successivamente, la famiglia Mastrogiovanni aveva avviato un processo civile per ottenere un risarcimento, ma la Corte d’Appello di Salerno, prima sezione civile, ha dichiarato che medici e infermieri non devono nulla alla famiglia del maestro, compensando le spese legali tra le parti. Un risultato certamente inatteso. Secondo la Cassazione, Mastrogiovanni non era aggressivo e non aveva rifiutato la terapia, ma fu comunque legato per 83 ore a un letto di ospedale, morendo per una crisi di edema polmonare. Tuttavia, la Corte d’Appello ha respinto la domanda dei familiari, sottolineando che dagli atti del procedimento penale non emergeva uno stretto nesso di causalità tra la protratta contenzione e l’evento morte. La sentenza evidenzia che il reato di omicidio colposo era stato annullato per i diciassette imputati. Questa decisione richiama alla memoria una vicenda che suscitò grande attenzione mettendo in discussione il trattamento sanitario obbligatorio.

Il video di Mastrogiovanni legato al letto per più di 83 ore sconvolse l’opinione pubblica, sollevando dubbi sui metodi adottati per i Tso. A seguito della morte del maestro cilentano, il reparto di psichiatria del San Luca fu chiuso per poi essere stato riaperto dopo circa otto anni con diversi interventi di riqualificazione.