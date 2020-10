Matrimoni a «numero chiuso» per il Covid, il borgo di Serramezzana diventa la location ideale per il sì

Matrimoni con pochi invitati a causa dell’emergenza sanitaria. Ecco, allora, la proposta di Serramezzana, tra i più piccoli borghi della Campania, ovvero la possibilità di utilizzare gratuitamente una sala polifunzionale per celebrare il rito civile. Il Comune, infatti, ha individuato nel centro polifunzionale la sala idonea per far svolgere i matrimoni. Essendo di notevoli dimensioni, infatti, consente il rispetto del distanziamento fisico senza particolari problematiche. La sala si trova in via Roma, a due passi dal Comune e potrà essere gratuitamente fino a quando l’emergenza sanitaria costringerà a svolgere tali cerimonie con un numero ristretto di invitati. Ad oggi, infatti, il numero massimo di persone consentite, per evitare assembramenti, è di 30 persone.

