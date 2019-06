Venerdì 21 Giugno 2019, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Il primo passo è quello di promuovere un accesso agli atti per ricostruire il processo decisionale e la catena di comando che ha portato al massacro degli animali. Massacro motivato con l’esigenza di prevenire una presunta epidemia di brucellosi e tubercolosi. Al contempo, informando Procura e Corte dei Conti, abbiamo diffidato le autorità dal compiere ulteriori uccisioni. Facciamo estrema fatica a credere che non vi fossero alternative al tiro al bersaglio. Prendiamo atto che i bovini erano tenuti in una situazione di dubbia legalità senza alcun controllo sanitario, tuttavia vogliamo sapere su quali basi è stato disposto un inaccettabile massacro".E' l'Enpa a chiedere delucidazioni su quanto avvenuto a Sanza con l'abbattimanento di decine di bovini con tiratori scelti da parte dell'Asl. Il video della "mattanza" ha colpito e ha creato proteste e polemiche.