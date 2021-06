Mattarella chiede al libraio di Polla una copia del diario «Non Rifiutiamoci»

Questa mattina la Segreteria della Presidenza della Repubblica italiana ha chiamato a un noto libraio di Polla, Michele Gentile, per chidere di ricevere una copia del diario di "Non Rifiutiamoci" come voluto dal presidente Sergio Mattarella. Si tratta della nuova idea del vulcanico libraio valdianese, già ideatore del "Libro sospeso", per combattere l'inquinamento e favorire la raccolta differenziata a partire dai bambini e dalle scuole. "Dopo questa telefonata - scrive - si ha il diritto di gridare che i sogni, qualche volta, si avverano. Non importa quanto tempo aspetti, sei solo un uomo: il tempo è solo una convenzione".

Michele sta già preparando una edizione speciale del particolare diario da consegnare al presidente della Repubblica Italiana.