Salerno, onorificenza al rettore dell’Università di Napoli Matteo Lorito

Il Prefetto di Salerno Francesco Russo ha consegnato questa mattina, presso la sala ovale del Palazzo di Governo, l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” al Rettore dell’Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito. L’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica con decreto del 27 dicembre del 2022, giunge al culmine della carriera professionale del professor Lorito, che ricopre l’incarico di Rettore di uno degli atenei più antichi e prestigioni del Paese dal 1 novembre 2020.

Laureato in Biologia con laude nel 1988, la carriera accademica di Matteo Lorito prende il via nel 1989 come borsista al CNR. Nel 2006 arriva la cattedra di professore ordinario di Patologia Vegetale alla Federico II, successivamente svolge numerose attività gestionali tra le quali Direttore del Dipartimento di arboricoltura, botanica e patologia vegetale, Presidente della Scuola di dottorato di ricerca in scienze agrarie e agroalimentari, Presidente dei corsi di laurea in Scienze Agrarie, forestali e ambientali, Presidente designato della scuola di Agraria e veterinaria e infine Componente eletto del Senato Accademico.

È autore di un’intensa attività scientifica che ha riguardato lo studio delle interazioni pianta-ambiente-micro/macrorganismi, la ricerca genetica/biotecnologica di base fino all’applicazione in campo, finalizzata ad aumentare la qualità, la quantità e la sostenibilità della produzione agricola.

Ha lavorato e insegnato, anche diffondendo le tecnologie sviluppate dal suo gruppo di ricerca, in molti altri Paesi quali Stati Uniti d’America, Canada, Costa Rica, Honduras, Cina, Argentina, Austria, Slovacchia, Cuba, Libia, Grecia, Spagna, Svizzera e Brasile.

Il Prefetto, durante la cerimonia, ha evidenziato l’importanza e la solennità dell’onorificenza conferita ed ha elogiato l’insignito che con il proprio operato si è distinto per speciale devozione civica e sociale ed ha offerto un esempio importante dedicandosi alla cura dei giovani studenti e alla divulgazione della cultura accademica.