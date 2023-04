Mauro e Petti, al bar Verdi un «concerto da salotto» per voce e chitarra

Un Falò-Concerto da salotto per voce, chitarra e spontanea partecipazione eventuale. Un po' Pasquetta, un po' amarcord, un po' Ferragosto, ma senza grigliata. Nella cornice accogliente del bar Verdi, in piazza Matteo Luciani, sabato 8 aprile alle 19.30, va in scena una tavolozza di note e un repertorio su tela, anzi, meglio «sopra un foglio di carta» per colorare brani di storia passata e «spennellare briciole di canzoni che ci piacciono e mai suonate prima in pubblico», anticipano Loredana Mauro e Francesco Petti, rispettivamente voce e chitarra degli ex Melisma, storico gruppo composto da musicisti salernitani.

Il duo, aggiunge che l'obiettivo è trasmettere «che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà». E sarà il clima caldo e cordiale del caffè più amato dagli intellettuali, nel cuore del centro storico, a ospitare una parentesi musicale e di interazione con il pubblico giocosa e gioiosa. Si consiglia di prenotare.