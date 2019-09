Martedì 3 Settembre 2019, 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'ambito dei controlli amministrativi presso le attività di intrattenimento nella città di Salerno, la polizia di Stato ha rilevato alcune irregolarità in otto locali bar e di intrattenimento musicale. In particolare, sono stati eseguiti sei verbali ai titolari delle attività per aver in funzione l'impianto stereofonico oltre l'orario consentito dalle ordinanze, per un totale di 1.000 euro; un verbale per aver omesso di predisporre e trasmettere al Comune di Salerno la relazione di impatto acustico sulle emissioni sonore, per l'importo di 1.000 euro e tre verbali per non aver esposto all'ingresso e all'interno del locale le apposite tabelle relative al tasso alcolemico delle bevande somministrate, per un importo di 400 euro. Inoltre, i gestori delle attività controllate sono stati invitati presso la questura di Salerno per l'esibizione di ulteriori autorizzazioni non mostrare durante il controllo.