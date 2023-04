Maxi bus inglese rischia di bloccare la Costiera. Multato e scortato dai vigili

Un maxi bus turistico di circa quindici metri di lunghezza, il cui transito sulla statale Amalfitana è tassativamente vietato per effetto dell'ordinanza Anas che impone la circolazione solo ai pullman di dimensioni inferiori ai 10,36 metri, ha rischiato di mandare in tilt il traffico veicolare lungo la Costiera.

Il bus, bloccato ad Amalfi dagli agenti della polizia municipale, coordinati dal capitano Agnese Martingano, è stato prima multato per essersi messo in viaggio lungo la statale 163 contravvenendo al divieto di circolazione imposto ai mezzi pesanti non di linea di notevoli dimensioni, e poi scortato fino a Maiori da cui è stato indizizzato sulla provinciale per il Valico di Chiunzi.

Il maxi bus con targa inglese proveniva da Sorrento ed era carico di passeggeri.

Tutti turisti reduci da una vacanza in Penisola. Non si sa per quale motivo l'autista abbia imboccato la statale amalfitana: se ignaro dei divieti oppure perchè abbia pensato di scampare i controlli complice la pioggia battente che sta flagellando da ieri l'intero territorio.