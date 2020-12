L'incubo di un nuovo lockdown natalizio e il blocco degli spostamenti interregionali fa scattare l'invasione verso Salerno. Ieri sera sono scese alla stazione di piazza Vittorio Veneto centinaia di persone provenienti dalle principali città del nord Italia. Controlli raddoppiati e misurazione della temperatura per più di 900 passeggeri tra pomeriggio e serata. E in città scatta il rigore anti assembramenti: chiusi con ordinanza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il lungomare Trieste, piazza San Francesco e piazza Abate Conforti, nel centro storico. Oggi scatta il bollino rosso perché sono annunciati spostamenti massicci per la corsa al regalo a pochi giorni da un Natale atipico al tempo del Covid.

E la guardia è alta sul fronte degli arrivi. Ieri sera piene le Frecce alta velocità da Milano con destinazione Salerno. E controlli serrati di polizia municipale e ferroviaria come disposto dall'ordinanza regionale che impone il controllo della temperatura ai passeggeri che scendono dai treni alla stazione del capoluogo. Ore 17.06, il treno da Milano è pieno di passeggeri e i vigili urbani attendono al varco i viaggiatori. «Siamo scesi per le feste da Torino», dice un giovane a un agente. La necessità è sempre la stessa: ricongiungimento al nucleo familiare per le feste natalizie.



Ci sono tanti giovani, figli di una Salerno che non ha offerto possibilità di lavoro e costretti ad emigrare. Come Giovanni, bidello di 27 anni, è sceso a Salerno con la fidanzata. «Ho chiesto le ferie alla mia scuola di servizio vicino Bresso a Milano, avevo paura del blocco e sono partito oggi», (ieri sera). Alle 17.06 è l'orario critico. I volontari della Protezione civile misurano la febbre obbligatoriamente a tutti. «Nessuno ha la temperatura sopra i 37 gradi e mezzo», dicono i vigili. È solo la vigilia di un fine settimana di fuoco sul fronte degli arrivi. Sold out i biglietti da Milano a Salerno. La maxi discesa al Sud è cominciata. Con le vacanze natalizie dietro l'angolo e la prospettiva di una nuova zona rossa per effetto di nuovi provvedimenti governativi più restrittivi, alla stazione si alza la guardia. L'obiettivo è contenere possibili trasmissioni importate da fuori regione. A quanto si apprende, dai controlli effettuati ieri (più di 900) nessun passeggero aveva la febbre. Ma sono scattati in mattinata 4 verbali da 400 euro per mancata dichiarazione di valida necessità agli spostamenti. Stamattina altra giornata cruciale con gli spostamenti in entrata a Salerno che saranno implementati nel weekend. Sono più di 3 mila i viaggiatori giunti nel capoluogo negli ultimi tre giorni. E l'incubo blocco degli spostamenti interregionali intensifica ancora di più la corsa all'ultimo biglietto, ormai introvabile, da Torino o Milano verso Salerno. A tremare sono i docenti precari e di ruolo in servizio al Nord che rischiano di non poter scendere a casa per le feste. In particolare non potranno essere utilizzati i confini regionali per i docenti salernitani che non hanno residenza nel capoluogo.



Il Comune intanto sposa la linea del rigore come annunciato nei giorni scorsi. Con apposita ordinanza il sindaco Napoli ha disposto la chiusura dalle ore 8,30 e fino alle ore 6 di lunedì dei viali del lungomare Trieste: una chiusura inevitabile perché in questa fase di libero movimento il passeggio - secondo il Comune - pur essendo consentito non è una necessità urgente. Si punta a scongiurare rischi di assembramenti. In questa direzione si inserisce anche la decisione di chiudere dalle ore 17 alle 22 di oggi e domani di piazza Abate Conforti e piazza San Francesco, lasciando il libero accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni. Tuttavia ieri si sono segnalati nel capoluogo numerosi assembramenti, con persone intente a fare regali a passeggio per le vie dello shopping del centro e di Pastena e Torrione. Intanto saranno intensificati stasera i controlli della polizia municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, nei centri commerciali per l'osservanza della misura che prevede la chiusura dei negozi non alimentari nei centri commerciali e nelle gallerie. Circa 300 uomini, tra carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia locale e provinciale saranno in azione sull'intero territorio provinciale.

