Lunedì 19 Agosto 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2019 07:21

Due giovani accoltellati davanti alla discoteca Dolce Vita a Pontecagnano. L’episodio è accaduto la notte tra sabato e domenica in litoranea e i due uomini feriti, entrambi di Pagani, di 25 e 34 anni, sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso del Ruggi. Fortunatamente, le condizioni di salute dei feriti non sono gravi. Il 34enne, che è stato colpito con due fendenti all’addome, se la caverà con una prognosi di quindici giorni, mentre il 25enne è già stato dimesso ed è stato giudicato guaribile in pochi giorni.All’interno della discoteca verso le 5.30 c’è stata una rissa tra giovani, secondo i carabinieri alla lite avrebbero partecipato almeno una decina di uomini, sono volati spintoni e pugni, poi la rissa è culminata con l’accoltellamento dei due uomini di Pagani. Le indagini per far piena luce sull’accoltellamento sono condotte dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che l’altra notte si sono subito precipitati in litoranea con due pattuglie. I carabinieri sono al lavoro per individuare l’accoltellatore e il movente, che potrebbe essere legato a una donna contesa.