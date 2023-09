Maxi-rissa ad Eboli. Almeno una trentina di ragazzi, tra cui molti minorenni, la scorsa notte si sono picchiati in piazza Pezzullo, in pieno centro. Cinque ragazzi feriti sono giunti in ospedale e sono stati medicati. Il più grave, che per fortuna non è in prognosi riservata, è stato colpito con un coltello al gluteo. Scene di vera e propria guerriglia urbana in piazza Pezzullo, dove, tra mezzanotte e l’una, tra sabato e domenica, è scoppiato il finimondo. Probabilmente i protagonisti della maxi-rissa erano anche alticci dopo aver consumato alcolici e drink dinanzi ai locali della movida ebolitana.

Due gruppi di giovani si sono affrontati in malo modo. Urla, ingiurie e poi calci e cazzotti. Un ragazzo è stato spinto contro il muro di una scuola e picchiato mentre un altro è stato colpito con un’arma da taglio al gluteo. I residenti in piazza Pezzullo hanno allertato le forze dell’ordine ma quando sono giunte le pattuglie dei carabinieri e della guardia di finanza i ragazzi violenti si erano già allontanati. Oltre a picchiarsi i minorenni si sono colpiti anche con le pietre raccolte in piazza Pezzullo, un tempo un parco giochi dove dovevano trascorrere ore spensierate i bimbi, trasformata in un campo di battaglia dove sempre più spesso si verificano liti e risse e sono scomparse anche le giostrine. Gli investigatori - indaga la guardia di finanza, con il supporto dei carabinieri - dovranno tentare di identificare i protagonisti della rissa, che rischiano la denuncia a piede libero. I feriti dovrebbero essere interrogati in modo tale che le forze dell’ordine acquisiscano informazioni necessarie per individuare i balordi e scoprire il movente della furibonda lite.

Da ieri sui social circola un filmato in cui è stata ripresa gran parte della maxi-rissa realizzato, dalle persone che risiedono in piiazza Pezzullo e dintorni. Alla lite avrebbero partecipato anche ragazzi stranieri, che da tempo vivono a Eboli. La lite potrebbe essere stata causata da futili motivi, come spesso accade tra gruppi di ragazzi rivali. Gli ebolitani da tempo chiedono maggiori controlli delle forze dell’ordine, tenuto conto che le risse in centro si susseguono ormai da più di un anno e in altre zone della città si sono verificate sparatorie e altre preoccupanti azioni criminose.

Del resto anche il primo cittadino di Eboli, Mario Conte, più volte ha chiesto al prefetto di Salerno Francesco Russo e ai responsabili delle forze dell’ordine di intensificare i controlli per fronteggiare i fenomeni delinquenziali sia in centro che in periferia, dove si smerciano stupefacenti e da tempo esiste una faida tra i pusher che si sono affrontati in tutti i modi, in particolare nella zona 167, dove nei mesi scorsi è stato ucciso un uomo. In litoranea la polizia nelle scorse settimane ha effettuato controlli per fronteggiare il fenomeno della prostituzione ma da tempo nelle strade del centro - Viale Amendola, piazza della Repubblica e Piazza Pezzullo - i ragazzi si picchiano intimorendo i passanti e davvero c’è bisogno di più uomini in divisa per garantire sicurezza ai cittadini.