Maxi rissa a Sala Consilina, coinvolte anche diverse ragazze

Una maxi rissa si è consumata le scorse sere a Sala Consilina all'esterno di un locale pubblico nel centro cittadino. Per futili motivi sono venuti alle mani due compagnie con numerosi ragazzi e ragazze coinvolte. Alcune persone sono state colpite con bottigliate: il tutto è durato circa 10 minuti, poi c'è stato un fuggi fuggi.

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini sono in possesso di alcuni video (come questo che pubblichiamo) e stanno cercando di ricostruire l'accaduto. I gestori del locale hanno cercato inutilmente di calmare gli animi pur se il tutto avveniva all'esterno e quindi non di loro competenza. I residenti del quartiere hanno rimarcato che non è il primo episodio del genere.