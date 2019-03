I Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare (R.A.C.) di Salerno,in collaborazione con personale dell'Asl di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, presso un deposito di una ditta import-export operante nel commercio all'ingrosso di caffè, hanno sequestrato 9,6 tonnellate di caffè verde colombiano, per un valore complessivo di 22mila euro,poiché stoccate in una struttura priva di registrazione sanitaria. Nel corso dell'ispezione sono state accertate irregolarità in materia sanitaria, quali manipolazione del prodotto non autorizzata ed assenza del manuale di autocontrollo HACCP, che hanno condotto al divieto di commercializzazione del caffè ed alla diffida del titolare

Martedì 19 Marzo 2019, 13:35

