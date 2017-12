Nascondeva un quintale e mezzo di botti illegali: in manette 40enne a Sarno

Sabato 30 Dicembre 2017, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 09:35

Tremila botti illegali in un deposito: sequestro e un arresto. Centraline, mortai, micce e numerosi inneschi: in manette un 40enne di Sarno. Maxi sequestro di botti di Capodanno a Sarno, in gran parte di produzione artigianale. L’operazione portata a segno dalla della Guardia di Finanza di Salerno ha fatto scattare le manette ai polsi di un sarnese di 40 anni. All'interno di un deposito situato vicino ad alcune abitazioni, i finanzieri della compagnia di Scafati hanno rinvenuto anche 15 centraline per attivare i fuochi a distanza, 18 mortai, 20 metri di miccia a rapida combustione e numerosi inneschi elettrici.In totale è stato sequestrato un quintale e mezzo di polvere pirica.