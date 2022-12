Maxi sequestro di fuochi d'artificio a Montecorvino Rovella.

Cinquemila fuochi pirotecnici sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Salerno in un negozio di casalinghi a Montecorvino Rovella e il titolare dell'attività commerciale, 42enne di Montecorvino Rovella, è stato denunciato a piede libero per non aver le autorizzazioni per vendere i fuochi d'artificio.

I finanzieri hanno accertato che i lodali dove erano depositati i fuochi pirotecnici non erano idonei per tale scopo.