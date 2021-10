Maxi tamponamento in autostrada, 12 veicoli coinvolti: quattro i feriti

CASTEL SAN GIORGIO. Maxi tamponamento in autostrada, dodici veicoli coinvolti. Nella giornata di ieri, poco dopo le 13, un grosso incidente con effetti a catena ha mandato in tilt il tratto autostradale dell'A30 Caserta-Salerno, tra i comuni di Castel San Giorgio e l'uscita Nocera-Pagani. Dodici i veicoli coinvolti, tutti rimasti bloccati all'interno della galleria che separa le due uscite. Sul posto sono intervenute, in ragione del caos, diverse pattuglie della polizia stradale. Gli agenti sono stati impegnati per ore a gestire il traffico, tornato a scorrere regolarmente solo diverse ore dopo.

Nel sinistro sono state coinvolte quattro persone, le cui ferite sono state giudicate però lievi. Tutto è avvenuto nella galleria di Santa Maria a Castello. Tra i veicoli coinvolti, c'erano tre mezzi pesanti e nove automobili. Lungo la zona, da settimane, sono in corso lavori di manutenzione del tratto autostradale che ha comportato una riduzione delle carreggiate. La polizia stradale, per ore, ha lavorato con rilievi e verifiche per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.