Maxi truffa sull'acquisto di 50 quintali di noccioline: paga con assegno falso

Truffa su oltre 50 quintali di noccioline, finisce a processo un 45enne di Pagani, per una trattativa consumata a Sarno lo scorso febbraio, periodo individuato per la consegna della merce, dopo citazione diretta a giudizio della Procura di Nocera Inferiore.

Secondo le accuse, l'imputato avrebbe pattuito con un commerciante due forniture di noccioline per un totale di 55,88 quintali, da importo complessivo pari a 16.900 euro. In particolare, a febbraio si fece consegnare 42,95 quintali ed effettuò il pagamento tramite assegno dall'importo di 6900 euro. Quell'assegno risultava però oggetto di una denuncia di smarrimento.

APPROFONDIMENTI IL CASO Dora giù dal balcone, l'autopsia: lesioni multiple e... IL CASO Dipendente comunale no vax infetta ufficio piano di zona L'EPIDEMIA No vax indagato a Nocera Inferiore: «Sciogliamo Draghi... L'INTERVENTO Al via i lavori sulla strada di «007» tra Sapri e...

Poi, dopo qualche giorno, un nuovo carico di 12,93 quintali di noccioline fu pagato mediante un altro assegno, che invece risultava contraffatto, dall'importo di 10mila euro. La vittima fu tratta in inganno circa la regolarità del mezzo di pagamento, procurando così all'imputato un profitto "ingiusto" conseguente alla disponibilità della merce, con danno patrimoniale di rilevante gravità per la persone offesa. La quale, ovviamente, non aveva ricevuto il dovuto corrispettivo. Da lì la decisione di sporgere denuncia ai carabinieri, che avviarono l'indagine per individuare l'attuale contro parte. L'imputato risponde anche di ricettazione, in ragione del possesso di quell'assegno risultato oggetto di denuncia. Per lui ci sarà il processo, ora, dinanzi al giudice del tribunale monocratico di Nocera Inferiore.