Maxi truffa ad Inps e Agenzia delle entrate, il Riesame conferma le misure cautelari

Lunedì 15 Ottobre 2018, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 19:14

NOCERA INFERIORE. Maxi truffa ai danni dell'Inps, il Tribunale del Riesame di Salerno rigetta i ricorsi di tre attuali indagati, confermando per tutti gli arresti domiciliari. Sono Ottavio Carusti, Vincenzo Carusti e Sabato Abagnale, quest'ultimo difeso dal legale Maria Cammarano. Il prossimo 18 ottobre i giudici valuteranno la posizione di un quarto indagato, Aurelio Salierno. Sono in tutto 60 le persone coinvolte nell'indagine dei carabinieri di Nocera Inferiore, che ha consentito di far emergere un'organizzazione dedita alle truffe ai danni di Inps e Agenzia delle entrate. L'inchiesta "Leonardo" ha preso piede nel 2016, portando all'emissione di sei misure cautelari, oltre a svariati sequestri di tipo patrimoniale. Secondo indagini, i carabinieri della sezione di p.g. agli ordini del luogotenente, Alberto Mancusi, scoprirono e disarticolarono un gruppo, attivo tra l'Agro nocerino sarnese e l'hinterland vesuviano, del quale facevano parte anche commercialisti, imprenditori e faccendieri che avrebbero beneficiato di erogazioni previdenziali dell'Inps e crediti di imposta non dovuti grazie a società fittizie e false assunzioni. Il danno accertato per l'erario fu di circa 2 milioni di euro a titolo di indennità previdenziali e di circa 20 milioni a titolo di credito di imposta. Contestualmente, la procura di Nocera Inferiore ottenne il sequestro ulteriore di beni per circa 7 milioni di euro.