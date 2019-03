Maxi-truffa all'Inps e al Fisco con i falsi assegni familiari

Sabato 23 Marzo 2019, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova truffa milionaria a danno di Inps e Agenzia delle Entrate passa attraverso le compensazioni fittizie, i conguagli e le associazioni di categoria che rappresentano i lavoratori. All'alba di ieri mattina, la procura di Nocera Inferiore ha eseguito cinque custodie cautelari agli arresti domiciliari per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Sono 81 gli indagati. Inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Roberto Lenza, con attività condotte dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, agli ordini del luogotenente Alberto Mancusi.I PERSONAGGIGli arrestati sono Eleno Mazzotta, presidente nazionale di Federaziende; Gennaro Capoccia, presidente nazionale dell'E.Bi.N. (Ente Bilaterale). Questi ultimi due di Lecce. E ancora: Pietro Mosca di Casoria, agente di polizia penitenziaria e gestore della Federaziende regionale Campania; Gianluca Santilli 40enne consulente del lavoro con studio a Pagani e già coinvolto in una precedente inchiesta per truffa a danno dell'Inps (dove ha patteggiato) e Aniello Massaro, consulente di Moiano, vicino a Benevento. Un sesto indagato risulta irreperibile. Il gruppo, composto da imprenditori, consulenti del lavoro e faccendieri, attraverso compensazioni fittizie derivanti da importi conguagliati relativi ad arretrati per assegni al nucleo familiare, malattia, maternità e bonus Irpef 80 euro (Bonus Renzi), avrebbe ottenuto soldi dall'Inps e crediti d'imposta dall'Agenzia delle Entrate. Indennità previdenziali pari a oltre 2 milioni di euro. Il meccanismo truffaldino aveva il suo sfogo nei due studi di consulenza, a Pagani e in provincia di Benevento, che presentavano molte anomalie su pagamenti di arretrati per i diversi benefici. I due consulenti, responsabili di zona delle due associazioni, facevano aderire le loro rispettive ditte a Federaziende e all'Ente Bilaterale. Consulenti e legali rappresentanti di 84 ditte hanno dichiarato di aver anticipato fittiziamente a favore dei propri dipendenti 2.107.394 euro, per assegni al nucleo familiare, malattia, maternità bonus Irpef 80 euro, indicata nelle denunce mensili all'Inps e sugli F24, per creare un credito inesistente nei confronti dello Stato. Una prima somma indebitamente percepita, pari ad oltre 680mila euro è stata utilizzata per pagare i contribuiti ai lavoratori e per estinguere debiti tributari, mentre 1 milione e 424mila euro è stato devoluto alle due associazioni. Le truffe venivano consumate grazie ad una «falla» nel sistema di controllo «Sispi», società delegata dall'Inps per tutti gli accertamenti.L'INTERVENTOLa procura ha ottenuto il sequestro preventivo ed equivalente per tutti gli indagati. A riguardo, il procuratore Antonio Centore ha dichiarato: «Sarebbe bastato un clic o un incrocio di dati per scoprire le truffe. Invece tocca alla magistratura poi rimediare, quando oramai le cose sono già fatte. Evidentemente i controlli sono fatti a campione». E così capitava che ad un lavoratore venissero attribuiti più figli di quanti ne avesse, ad esempio. Per le aziende, inoltre, aderire a Federaziende ed E.Bi.N. comportava la possibilità di ottenere per i lavoratori corsi di aggiornamento e formazione sulla sicurezza sul lavoro. Corsi mai effettuati e le cui somme sono state utilizzate, dagli indagati, per scopi personali. Durante le indagini, i due consulenti del lavoro hanno confessato agli inquirenti come funzionava il «sistema», con l'incontro avvenuto con i rappresentanti delle due associazioni e i vantaggi economici che sarebbero derivati per gli stessi consulenti.