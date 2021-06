Grande attesa al Maximall di Pontecagnano per l’arrivo di Enula. La cantante autograferà il suo nuovo album nella piazza del Centro in collaborazione con il nuovo Mondadori Bookstore

Si prevede un grande successo per il mini evento live, in collaborazione con il nuovissimo Mondadori Bookstore del Maximall Pontecagnano, che domani vedrà protagonista Enula. La cantante, diventata popolare al grande pubblico grazie alla trasmissione Amici, incontrerà i suoi fan che potranno vedersi autografare il nuovo album Con(torta).

L’evento, previsto per le 17.00, si svolgerà in piazza Maximall dove i fan avranno accesso contingentato in base alla propria fascia oraria e saranno ben distanziati l'uno dall'altro nel rispetto delle normative e della sicurezza. L’evento ha richiamato tutti gli appassionati, ma è bene ricordare che solo quanti acquisteranno l’album al Mondadori Bookstore del Maximall potranno incontrare di persona la cantante e ottenere l’ambitissimo autografo. Il tutto, sempre nel rispetto delle più stringenti normative anti contagio, per garantire agli ospiti del Centro una giornata tra relax ed emozioni, che sia anche in assoluta sicurezza.

Il nuovo Mondadori Bookstore aperto all’interno del Maximall arricchisce ancora di più la shopping experience del Centro grazie al meglio della proposta culturale e di intrattenimento firmata Mondadori. La libreria offre oltre 10.000 titoli, dalla narrativa alla saggistica, dai classici ai fumetti, un settore dedicato a bambini e ragazzi, con libri e giocattoli, musica, film, e i migliori prodotti di cartoleria, gift box e gift card. «E’ significativo che sia la musica e un artista così giovane ma già tanto amata e celebrata a segnare un momento nel quale torniamo ad una quasi normalità», dice Paolo Negri, CEO del Gruppo Irgenre. «il Maximall continua ad essere un simbolo di libertà, un luogo di unione nel rispetto delle regole».

