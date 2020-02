Maximall Pontecagnano continua ad essere un volano importante per l’economia del Salernitano, stavolta grazie alla nuova apertura, questa mattina, di Mondo Convenienza che, dopo l’inaugurazione nei mesi scorsi di Sole 365, ha già portato al recupero di centinaia di posti lavoro tra dipendenti diretti e indotto.



Grazie all’attrattività generata da Maximall Pontecagnano, un’altra importante azienda ha scelto di aumentare i propri investimenti in Campania, e in modo particolare a Salerno. Un passo in avanti sia per soddisfare i crescenti desideri della clientela, che per creare nuove opportunità di lavoro utili alla crescita e al benessere della popolazione e allo sviluppo delle potenzialità dell’intera zona. Il tutto, nella consapevolezza di salvaguardare nel concreto il patrimonio sociale e culturale e offrirgli nuova linfa vitale, nel rispetto delle tradizioni locali.



A sottolineare l’importanza di questa nuova apertura è stato in primis Paolo Negri, amministratore delegato di IrgenRe Group: «Siamo felici di poter ospitare un marchio leader a livello internazionale, come Mondo Convenienza. Ultima, in ordine di tempo, prestigiosa presenza che arricchisce il firmamento di stelle del Maximall Pontecagnano. Nasce una collaborazione che, ne sono certo, ci vedrà interpreti anche in altre occasioni di livello internazionale. Si tratta - prosegue Negri - di un’operazione che porta grandi vantaggi ad un territorio dalle notevoli potenzialità, che merita una grande fortuna. Ed è opportuno sottolineare che questa iniziativa allarga la già forte capacità attrattiva non solo dell’intero centro e quindi della zona del Salernitano, ma anche per la Lucania e la Calabria settentrionale, migliorando così il flusso dei visitatori che si rivolgono al Maximall.



Le stime ci dicono che raggiungeremo di qui a qualche anno i 7 milioni di visitatori l’anno, un risultato che porterà con se maggiori possibilità e opportunità per i giovani di questo territorio. Sempre più Maximall Pontecagnano significa crescita, sviluppo e in sostanza una migliore di qualità delle vita».









