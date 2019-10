Lunedì 21 Ottobre 2019, 12:01

Chi pensa che lo shopping sia roba da donne non ha mai vissuto una vera “shopping experience”.Non si tratta di acquisti, né di saldi; la scelta del Centro Commerciale Maximall Pontecagnano (così come per tutti gli altri asset del Gruppo IRGEN) è quella di aprire le porte alle emozioni. E per un vero tifoso non c’è emozione più grande che seguire dal vivo le imprese dei propri campioni.Così, per il centenario della Salernitana, il Centro Commerciale Maximall rilancia (per il secondo anno) la sponsorizzazione della maglia granata e apre ad un nuovo concorso che consente ai tifosi di vincere gli spalti dello Stadio Arechi.Vincere i biglietti è facile: fino alla fine del campionato di serie B, anche con una spesa minima, gli ospiti del Maximall hanno la possibilità di essere sorteggiati. In palio non solo i tagliandi per le partite in casa della Salernitana (in tribuna rossa), ma anche fantastici gadget ufficiali autografati dai calciatori. Per giocare basta semplicemente recarsi con i propri scontrini all’info point e tentare la fortuna presso la postazione dedicata presente in galleria, dove è appositamente posizionato un grande schermo led che consente di scoprire, una partita dopo l’altra, quali sono gli scontrini vincenti.RegolamentoPartecipare è molto semplice:è sufficiente presentare all’info point la propria Maximall Community Card ed uno scontrino del valore minimo di € 10,00 emesso dai negozi del centro commerciale durante la giornata in corso. Qualora ancora non l’avessi puoi attivare la card gratuitamente presso l’info point.Per ogni scontrino di almeno € 10,00 viene caricata una possibilità di gioco sulla card. Presso la postazione gioco si avvicina la Maximall card al lettore barcode per attivare il sistema.L’esito di ciascuna giocata è immediato e può essere di due tipo:1) Non hai vinto.2) Hai vinto.Nel caso 1) il sistema invita a ritentare con una nuova giocata presentando un nuovo scontrinoNel caso 2) ci si reca all’operatore dell’infopoint con la propria card dalla quale si verifica l’effettiva vincita e, dopo aver compilato una liberatoria di accettazione e ritiro del premio si riceve il proprio instant-win.