Le inchieste sul presunto giro di mazzette alla commissione tributaria di Salerno viaggiano su binari diversi. Ieri, nell’aula 8 della cittadella giudiziaria, davanti al gup Gennaro Mastrangelo l’udienza preliminare a carico degli indagati della prima tranche dell’inchiesta culminata nel blitz di maggio dello scorso anno; mentre al terzo piano, davanti al gip Piero Indinnimeo, il giudice tributario Antonio Mauriello (già componente del Consiglio nazionale di giustizia tributaria e raggiunto - giovedì scorso - da una seconda misura ai domiciliari) si è difeso dalle accuse (nei mesi scorsi sarebbero emersi altri due accordi corruttivi rispetto ai precedenti per i quali già era ai domiciliari) contestando gli addebiti. Accompagnato dall’avvocato Raffaele Tecce, l’indagato ha negato di aver ricevuto soldi per pilotare le sentenze e l’incontro avvenuto ad Avellino con un dipendente era per consegnare un curriculum. Il difensore ha chiesto la revoca dei domiciliari e il gip si è riservato in attesa del parere del pm Elena Guarino.



Intanto a piano terra, il gup Mastrangelo ha ammesso al rito abbreviato dieci imputati: i giudici tributari Fernando Spanò e Giuseppe De Camillis (quest’ultimo ha chiesto l’abbreviato condizionato al suo esame), quindi Franco Spanò (figlio del giudice), i funzionari di segreteria della commissione tributaria Giuseppe Naimoli e Salvatore Sammartino; il commercialista ed ex parlamentare Teodoro Tascone (anche lui è stato ammesso all’abbreviato condizionato al suo esame); il nocerino Antonio D’Ambrosi, direttore della società Agrolatte; Angelo Criscuolo di Cicciano, Alfonso De Vivo di Castel San Giorgio, avvocato ed ex consigliere comunale, e la società Facomgas. Quattro sono state, invece, le richieste di patteggiamento: il battipagliese Cosimo Amodio, amministratore unico dell’azienda autoricambi Autoshop; Claudio Domenico Dusci, presidente Cda di un’azienda nel settore software preimballato con sede a Fisciano; Giuseppe Piscitelli ed Aniello Russo di Tramonti per i quali c’è stato il parere favorevole del pm Guarino, ma il gup si è riservato la valutazione dei profili di ammissibilità relativamente alla restituzione del prezzo o del profitto. Riserva che sarà sciolta a febbraio quando saranno discusse le posizioni del ragioniere Vincenzo Castellano (di Ariano Irpino) dell’omonimo studio di consulenza societaria e tributaria; Andrea Miranda di San Valentino Torio e della società Esplana Srl, che al momento non hanno fatto richiesta di riti alternativi (se tutto rimanesse invariato, il gup per queste tre posizioni celebrerebbe l’udienza preliminare). Nutrito il collegio difensivo con gli avvocati Agostino De Caro, Giovanni Annunziata, Cecchino Cacciatore, Silverio Sica, Federico Conte, Antonio Calabrese. Nell’ordinanza letta nella tarda mattinata di ieri, il gup Mastrangelo ha anche disposto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per la società Metoda Spa (rappresentata dall’avvocato Luigi Gargiulo che aveva eccepito l’eccezione) in quanto il procedimento era a carico di un amministratore poi revocato. © RIPRODUZIONE RISERVATA