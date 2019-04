CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Aprile 2019, 12:00

Una folla di giovani e meno giovani si è raccolta ieri mattina sul lungomare di Salerno, all'altezza dell'ex palazzo delle Poste Centrali, per il McItalia Job Tour, l'evento itinerante di selezione del personale organizzato da McDonald's in tutte le città d'Italia in cui c'è necessità di nuove importanti assunzioni. In vista dell'apertura di un nuovo ristorante, anche Salerno ha dunque ospitato l'iniziativa, finalizzata al reclutamento di 70 nuove figure professionali che saranno indirizzate sia al nuovo ristorante che al rafforzamento dello staff delle strutture già presenti tra Mercatello e il centro commerciale Le Cotoniere. Tra i mille e i mille e duecento i curriculum pervenuti dalla sezione lavora con noi sul sito della catena di fast food, e una prima scrematura è stata effettuata dal sito per offerte di lavoro Monster.it, che ha fornito una lista di circa 200 nominativi, ulteriormente selezionati ieri mattina dal personale di McDonald's Italia nei tre gazebo allestiti.