Assenze durante il turno di lavoro in ospedale, visite senza fattura e in qualche caso, incassi non versati all’Asl di competenza. Sono queste le accuse ricostruite per due medici in servizio all’Andrea Tortora di Pagani e all’Umberto I di Nocera Inferiore, per i quali la Procura ha chiesto il processo. Nell’indagine c’è anche un terzo medico, in servizio a Nocera, che risponde invece solo di assenteismo. Sullo sfondo l’inchiesta, ora chiusa, del sostituto Roberto Lenza, che va dall’ottobre del 2018 fino a settembre del 2019. Alcune posizioni saranno stralciate rispetto ad altre, prima dell’udienza preliminare dinanzi al gip. Il primo medico, in servizio a Pagani è accusato di truffa e peculato.

Nel primo caso, avrebbe abbandonato il posto di lavoro senza alcuna giustificazione e senza timbrare l'uscita, attestando in questo modo la sua presenza in servizio. Lo avrebbe fatto nove volte, da marzo a giugno del 2019. Durante quel periodo, avrebbe inoltre svolto attività professionale extra muraria nei confronti di almeno sei pazienti, senza emettere ricevuta fiscale. E dunque appropriandosi di una somma pari a circa 480 euro. Per una terza imputazione, invece, sempre lo stesso medico, effettuò diverse visite specialistiche all'interno dell'ospedale di Pagani, per una cifra complessiva intorno ai 2.000 euro. La somma non sarebbe stata versata all'amministrazione competente.

La somma non sarebbe stata versata all'amministrazione competente, l'Asl in questo caso, perché il medico avrebbe dichiarato di averle svolte in uno studio privato. Un secondo medico, invece, in servizio presso l'Umberto I di Nocera, risponde di truffa e peculato. Nel primo caso, si sarebbe assentato dal posto di lavoro per motivi di salute, ma secondo l'accusa «inesistenti», perché nello stesso periodo avrebbe svolto visite specialistiche in regime intramoenia presso uno studio privato a Scafati. Causando un danno all'Asl in termini economici, inducendola così anche in errore. Allo stesso viene contestato anche di non aver emesso ricevuta fiscale e di essersi appropriato indebitamente di circa 1.700 euro.



I TURNI

Un terzo medico, in servizio a Nocera, risponde della sola accusa di truffa: il pm gli contesta di aver abbandonato il posto di lavoro senza giustificazione e senza timbrare l'uscita, attestando così anche lui la presenza sul posto di lavoro con «modalità fraudolenta». Le singole contestazioni sono state ricostruite dall'organo inquirente, a seguito di un lavoro d'indagine concentrato sui turni di servizio e di lavoro, oltre che del numero di visite, del personale medico dei due ospedali dell'Agro nocerino. Ora la richiesta di rinvio a giudizio, con alcune posizioni che saranno stralciate rispetto ad altre, perché ricostruite in periodi differenti e non legate tra loro. Assistiti dai loro difensori, i tre potranno ora fornire le spiegazioni su quanto viene loro contestato.



I TURNI

Un terzo medico, in servizio a Nocera, risponde della sola accusa di truffa: il pm gli contesta di aver abbandonato il posto di lavoro senza giustificazione e senza timbrare l’uscita, attestando così anche lui la presenza sul posto di lavoro con «modalità fraudolenta». Le singole contestazioni sono state ricostruite dall’organo inquirente, a seguito di un lavoro d’indagine concentrato sui turni di servizio e di lavoro, oltre che del numero di visite, del personale medico dei due ospedali dell’Agro nocerino. Ora la richiesta di rinvio a giudizio, con alcune posizioni che saranno stralciate rispetto ad altre, perché ricostruite in periodi differenti e non legate tra loro. Assistiti dai loro difensori, i tre potranno ora fornire le spiegazioni su quanto viene loro contestato.

Ultimo aggiornamento: 08:33

