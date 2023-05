Polla, protesta per l'ospedale: in piazza anche i camici bianchi

Manifestazione pubblica questa mattina organizzata dalla Fials Salerno per puntare l'attenzione sulle criticità in cui versa l'ospedale di Polla, in provincia di Salerno. In centinaia hanno manifestato, tra gli altri diversi sindaci, il consigliere regionale Cammarano ed anche medici che indossavano i camici bianchi, nel piazzale antistante il presidio ospedaliero del Vallo di Diano che serve un'utenza di circa 70 mila persone. Diverse le criticità poste in rilievo. «Denunciamo - ha dichiarato il segretario provinciale Fials Salerno, Carlo Lopopolo - la carenza di personale del Luigi Curto in cui, ad esempio, c'è un solo medico non strutturato presente una volta a settimana nell'ambulatorio di Oncologia, in Neurologia vi è una sola figura che a breve sarà collocata in pensione ed in Urologia solo due medici sono in servizio». Si è, inoltre, posta in evidenza da parte di diversi cittadini la necessità di abbattere le lunghe liste di attesa per le visite specialistiche e, soprattutto, di arginare il galoppante fenomeno delle migrazioni verso altre strutture sanitarie al di fuori della regione Campania. «Chiediamo ai consiglieri regionali del territorio, al presidente della Conferenza dei sindaci ed ai 19 primi cittadini del comprensorio di non fare solo chiacchiere, ma di intervenire concretamente» ha concluso Lopopolo. L'ospedale di Polla è Dea di primo Livello, pronto soccorso della rete dell'emergenza e traumi, spoke nella rete per l'ictus cerebrale, emergenza cardiologica ed emergenze pediatriche. Alla manifestazione hanno aderito anche i rappresentanti delle sigle sindacali Uil Salerno e Confial Salerno.