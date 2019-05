Domenica 12 Maggio 2019, 06:05

Effettuata l’autopsia sul cadavere del bimbo di dieci anni, deceduto martedì scorso all’ospedale Santa Maria della Speranza. I genitori, dopo la tragedia, si sono recati dai carabinieri ed hanno sporto denuncia, chiedendo di appurare le cause della morte del bambino, ricoverato lo scorso cinque maggio e deceduto dopo due giorni. L’autopsia, ieri pomeriggio, è durata alcune ore. A coordinare le indagini il sostituto procuratore della Repubblica di Salerno, Maria Benincasa, che ieri mattina ha nominato quattro periti per far eseguire l’esame autoptico, cui hanno presenziato i periti scelti dagli indagati e dai genitori del piccolo. Quattro sanitari in servizio all’ospedale Santa Maria della Speranza: Alessandro Bartolini, Giancarlo Cimino, Francesco Di Masi e Emanuela Grimaldi sono indagati per omicidio colposo e lesioni personali colpose. Ad assisterli gli avvocati Lucio Basco, Giovanni Falci, Carmine Sparano e Angelo Mancino. I genitori, invece, sono assistiti dagli avvocati Maria Teresa Cioffi e Sandro Celentano.