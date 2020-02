Amore per il proprio lavoro, carenza cronica di medici e desiderio di continuare a restare a fianco dei pazienti. Questi fatto ha portato due medici in pensione di continuare a lavorare per l’ospedale Luigi Curto di Polla. Si tratta di due dirigenti medici - come riporta Federica Pistone su Italia2tv - che seppur collocati in quiescenza hanno dato la propria disponibilità per continuare a supportare il reparto di Geriatria. Giuseppe D’Acunto e Gabriele Mare hanno comunicato all’Asl Salerno la loro disponibilità «a prestare relativamente alla loro qualifica, a titolo gratuito, servizio presso il reparto pollese». Una richiesta accolta dal Direttore generale dell’Asl Salerno. «Un vantaggio per l’azienda sanitaria - si legge nella delibera pubblicata sull’albo pretorio dell’Asl Salerno - per l’esperienza dei due medici, per la carenza di personale nelle more dell’espletamento dei concorsi avviati dall’Asl e per l’alta competenza dimostrata dai due professionisti». Vincenzo D’Acunti e Gabriele Mare potranno così supportare l’ospedale di Polla e restare vicino ai loro pazienti.

