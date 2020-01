I medici del 118 e i volontari della Croce Verde di Battipaglia sono stati aggrediti due volte in 24 ore. I soccorritori sono stati aggrediti a Bivo Pratole, frazione di Montecorvino Pugliano, mentre stavano soccorrendo un giovane ubriaco che barcollava per strada. Il giovanotto brillo ha anche danneggiato l'ambulanza e sono state allertate le forze dell'ordine. L'episodio è accaduto la scorsa notte verso le 4 e a Bivio Pratole si sono prcipitati i carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno riportato la calma e il giovane ubriaco è stato accompagnato all'ospedale di Salerno. Poche ore prima, verso le 19 di ieri sera i volontari della Croce Verde erano stati aggrediti a Campolongo mentre stavano soccorrendo uno straniero in stato confusionale che ha colpito al viso un medico. © RIPRODUZIONE RISERVATA