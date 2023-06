Assolto perché il fatto non sussiste. La fine di un incubo per il dottore Florindo Musto di Agropoli in servizio presso la clinica Cobellis di Vallo della Lucania. Il nefrologo difeso dall’avvocato Franco Maldonato, nel 2015 è stato accusato di omicidio colposo per la morte di una paziente di Omignano, in trattamento dialitico presso la casa di cura.

Il decesso della donna sopraggiunse a seguito di anemia metaemorragica acuta conseguente al massivo sanguinamento dalla fistola presente a livello del gomito sinistro. Il dottore finì alla sbarra accusato della morte della paziente per imprudenza, negligenza e imperizia. La signora morì nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2015 nella sua casa di Omignano dopo essere rientrata da un trattamento dialitico.

Il dottore, dopo la denuncia presentata dai familiari della donna che si sono costituiti parte civile difesi dall’avvocato Sandro Amato, ha dovuto affrontare il processo. Con lui erano stati indagati anche gli operatori sanitari della sua equipe ma per loro non si è arrivati al giudizio. Due giorni fa, dopo quasi 8 anni, per il dottore è arrivata la sentenza, emessa dal giudice Rossella Setta, di assoluzione perché il fatto non sussiste. Per il noto professionista un sospiro di sollievo, la fine di una lunga attesa: «giustizia è stata fatta», dice.