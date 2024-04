Una rissa che ha visto coinvolte quattro persone per una somma di 75 euro: è quanto accaduto a Padula nella serata di martedì. Una lite che poi è continuata a Polla, nei pressi dell’ospedale dove i quattro si erano recati per farsi curare.

Proprio all’ospedale sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini. Secondo quanto ricostruito la lite è iniziata all’interno di una rivendita di auto a Padula per 75 euro. Dalle parole ai fatti. Coinvolta anche una donna incinta. I quattro litiganti, marito e moglie e una coppia di imprenditori, sono poi andati all’ospedale per farsi curare e qui sono continuate le botte. Quindi è stato necessario l’arrivo dei carabinieri.

I militari hanno anche recuperato le immagini delle telecamere dell’esercizio commerciale dove si è consumata la rissa. Uno dei quattro feriti, un uomo, è stato trasferito in un altro ospedale a causa dei traumi facciali riportati. Sempre a Padula e sempre in una rivendita di auto - ma diversa rispetto a quella dove si è registrata la rissa - sono invece entrati in azione gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina i quali hanno denunciato un 42enne per ricettazione.

L’accusa nei suoi confronti è la vendita di auto rubate (tre sequestrate erano state trafugate nel Napoletano) e anche di pezzi di auto di vetture sempre rubate.