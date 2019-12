© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La mega statua è una vergogna per questa terra. Io quando non rispondo ho già risposto. Non corro dietro agli psicopatici». Le parole delsembrano una specie di scomunica dell’ipotesi di realizzazione di una mega statua disulle colline di Pagani . Dopo la richiesta di risarcimento avanzata dal geometra Antonio Amato per il rendering 3d realizzato e mai pagato dal comitato, un altro duro colpo alla faraonica opera dedicata al dottore della Chiesa . Il progetto «Alfonso sarà contento», fortemente voluto dall’assessore paganese, è stato completamente bocciato dalla curia nocerina. «Non sono mai stato interpellato su questo progetto, ma dico con fermezza che non è possibile realizzare delle chiese senza consultare la comunità religiosa. Senza permesso, nessuna chiesa. Spero di essere stato chiaro» ha concluso duramente monsignor Giuseppe Giudice. Secco no, quindi, anche sulla realizzazione di una chiesetta poco distante dal luogo dove dovrebbe sorgere la statua di 43 metri, che dovrebbe ergersi sul versante paganese del colle San Pantaleone, ovvero in zona ad alto rischio idrogeologico. La costruzione di una cappella è presente nella descrizione del progetto sulla piattaforma web dove è attivo il crowdfunding. Una raccolta fondi rivelatasi un autentico flop, con poco meno di 300 euro raccolti in un mese, di cui almeno il 30% versato dagli stessi membri del comitato promotore. Il progetto sembra essere già un fallimento, quindi.