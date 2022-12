Icone, paesaggi, ritratti: molteplici sono i soggetti di Memoriae, la personale itinerante di Antonio Cosimato che ha già toccato vari luoghi espositivi in Italia e che il Fai-Salerno ospita nella sua suggestiva sede storica fino al 30 dicembre prossimo. Numerose sono anche le tecniche proposte che vanno dalla leggerezza dell'acquerello alla forza intensa dell'acrilico e dell'olio fino alla complessità esecutiva della gouache. Ai ricordi disseminati lungo l'arco temporale della sua vita fra cui ci sono anche quelli della guerra, alle memorie dei luoghi vissuti dal sud al nord Italia affida le sue pennellate lungo l'intera sua esperienza artistica che può dirsi ancora molto vitale anzi ancora in fieri: è senza dubbio una celebrazione del passato che diventa anche esaltazione dell'arte stessa che ha finito per monopolizzare l'intera sua vita.

Nei suoi paesaggi lievi e raffinati si sentono scorrere le acque cristalline di fiumi e laghi, si innalzano scure sagome montuose, si infittiscono le ombre degli alberi e dei boschi della nostra bella penisola, si impongono volti di uomini e donne che la sua arte ha voluto eternare in immagine. L'artista originario di Baronissi ha scelto alla fine degli anni settanta di vivere a Lodi dove ancora adesso risiede e lavora con entusiasmo e passione: ha scelto inoltre di affinare le sue tecniche presso la Fam (Famiglia artistica milanese). A Salerno l'artista ritorna dopo la primavera del 19, periodo in cui partecipò con alcuni suoi lavori all'Expo di arte contemporanea e poesia Avalon in arte. Non ha voluto mai essere un pittore che vivesse in isolamento e che proponesse una sterile arte solipsistica ma al contrario ha voluto confrontarsi continuamente ed effettuare scambi culturali importanti appartenendo a svariati gruppi artistici come Forlanini Monluè di Milano e successivamente Il convivio de Lemene a Lodi. Fra i tantissimi riconoscimenti il premio ricevuto presso Le Muse di Napoli è certamente il più prestigioso. Spesso ha messo la sua arte a servizio di cause importanti come quella della battaglia contro la violenza sulle donne che l'artista sente in particolar modo, ma anche donando le sue tele per scopi umanitari di diversa natura. I dettagli della sua articolata biografia d'artista e le peculiarità delle sue scelte stilistiche le hanno commentate Matilde Romito nella giornata inaugurale del 7 dicembre insieme al critico d'arte Mario Quadraroli. La mostra è visitabile solo il mercoledì ed il venerdì dalle 18 alle 20.