Domenica presso il Sunrise Accesible Resort, in località Spineta di Battipaglia, si svolgerà la quindicesima edizione del “Memorial Giovanni Caressa” dedicato all’indimenticabile fondatore dell’Associazione, oggi Fondazione Salernum Anffas, che da oltre cinquant’anni si occupa dell’assistenza ai cittadini con disabilità e le loro famiglie in provincia di Salerno.Dalle 10 alle 12 sono in programma animazione, tornei di calcio e beach volley cui seguirà la premiazione dei partecipanti. In serata alle 19 sarà celebrata una santa messa in ricordo di Giovanni Caressa; subito dopo, un momento di condivisione con amici, familiari ed istituzioni, lo spettacolo teatrale del Laboratorio “La Girandola” della Fondazione Salernum Anffas Onlus.«Il memorial – sottolinea Salvatore Parisi, Presidente dell’Anffas-Onlus di Salerno e Coordinatore regionale dell’Associazione - non è soltanto un momento celebrativo ma di rinnovata gratitudine verso chi volle dare una struttura adeguata ai familiari e ai loro cari con disabilità intellettive e relazionali. Quell’impegno e quella eredità culturale restano un punto di riferimento necessario e irrinunciabile».