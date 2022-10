Mengoni live 2022, è sold out: ritorno nel 2023 allo stadio Arechi

È partito il tour nei palazzetti tutto sold out di Marco Mengoni e proprio dal palco della prima tappa milanese del #Mengonilive2022 l’artista ha annunciato il grande ritorno negli stadi con #MarcoNegliStadi che lo porterà anche a Salerno allo Stadio Arechi il 24 giugno 2023. I biglietti sono già disponibili in prevendita anticipata su www.livenation.it, vendita generale dalle ore 15.00 di venerdì 7 ottobre su www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.ticketmaster.it. Sempre da domani è disponibile il nuovo album di Marco Mengoni, che arriva a meno di un anno dal successo multiplatino di «Materia» (Terra), pubblicato lo scorso dicembre 2021. Materia (Pelle) è il proseguimento del progetto musicale Materia, un percorso in tre album iniziato con Materia (Terra), per mostrare tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.

Con questo nuovo capitolo Materia (Pelle), il cantautore presenta le sue ricerche musicali e le contaminazioni che da sempre lo attraggono, le quali si fondono creando sempre qualcosa di nuovo. Con Materia (Pelle) Mengoni vuole raccontare e celebrare il valore della complessità e la diversità che si nutre di mix e suoni presi da tutto il mondo che si sposano con atmosfere urban, elettroniche e le più classiche ballate pop. Un album di ricerca e di collaborazione, realizzato coinvolgendo esperti di sonorità provenienti da tutto il mondo per dare la forma migliore alle sonorità e ai ritmi che caratterizzano questo disco. In questo secondo tassello del progetto Materia, la Pelle ha un ruolo centrale: è contatto, sensorialità e istinto, rappresenta qualcosa di ancestrale.