Salerno, torna Mercato Marchesa: moda e arte per la salute femminile

Trentacinque espositori provenienti da tutto il Sud e dal Lazio. Due giorni di moda, arte, artigianato, letteratura, ma anche benessere. Perché se è vero che ottobre è il mese della prevenzione, anche Mercato Marchesa non poteva fare eccezione. “Guardati la castagna” è il claim scelto per la nuova edizione di ottobre, che vedrà protagoniste Angela Cioffi, oncologa e Alessandra Di Giovanni, gineologa, disponibili a colloqui collettivi e one to one per indirizzare ogni donna verso il suo giusto percorso. Ma non è l'unica novità di Marchesa che, dopo quattro anni e dopo aver conquistato il podio del terzo concept store itinerante d'Italia aperto a tutte le forme di innovazione, decide di ufficializzare il suo appuntamento e di renderlo finalmente mensile e non più occasionale.

Ogni mese, dunque, in una location che sarà individuata di volta in volta, sarà possibile partecipare a una esperienza immersiva pensata per coppie, famiglie, bambini, comitive, ma anche per single che hanno voglia di socializzare e di incontrare nuovi amici con la stessa passione per il bello. Il prossimo appuntamento è il 9 e 10 ottobre presso gli spazi della Masseria Casella di Pontecagnano. In una location immersa nel verde, curata nei minimi dettagli da Simona Capece, forte della sua esperienza in Toscana, dalle 10 alle 22, sarà dunque possibile trascorrere due giorni in assoluta spensieratezza, dedicandosi allo shopping, ma anche all'approfondimento di tantissime tematiche, dalla letteratura alla lingua inglese, dalla cultura orientale alle fiabe, grazie a dei laboratori, pensati per adulti e bambini, che arricchiranno il week end di salernitani e visitatori. La colonna sonora della due giorni sarà affidata a Tonico 70 e Prospettive Funk che proporranno al pubblico un mix di new wave e una selezione eclettica ispirata alla nuova scena partenopea.

Ideato da Francesca Matera, Adriana Sannini e Monica Romei, con il supporto di Francesca Memoli, graphic designer, Mercato Marchesa nasce nel 2017 dall’esigenza di creare uno spazio innovativo e collettivo, destinato agli amanti del design, dell’artigianato, delle arti decorative, della musica e del buon cibo. «Sulla scia di un trend nazionale e internazionale, il nostro progetto rappresenta la risposta del Sud Italia, tutta made in Campania, al bisogno di far incontrare le persone e di promuovere cultura ed imprenditoria locale indipendente – spiegano le organizzatrici - Più che un mercato, è un vero e proprio contenitore di attività inteso come punto di incontro di idee, produzione e fruizione per un vasto pubblico trasversale che sperimenta un'opportunità di aggregazione creativa dove recuperare anche quel rapporto diretto e sempre fertile, tra chi produce e chi acquista. Il nostro progetto è quello di potenziare, di volta in volta, un grande concept store, dove appassionati, collezionisti ed espositori, possano incontrarsi e scambiare esperienze».