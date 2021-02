Antonio De Pascale

MERCATO SAN SEVERINO.Eroi. Il comandante della polizia municipale, maggiore Giancarlo Troiano, il vice, capitano Raffaele Marino, e un maresciallo, Alfonso Zinno, salvarono la vita a un anziano colto da malore mentre era da solo in casa. Il loro intervento, fu provvidenziale. Per questo motivo, pochi giorni fa, il sindaco, Antonio Somma, li ha premiati con un encomio solenne. L'episodio avvenne lo scorso mese di novembre, in una palazzina di via Rimembranza, a poca distanza da corso Diaz e dal Municipio. Alcuni condomini della palazzina, non vedendo l'anziano da qualche giorno, si preoccuparono. Così, allertarono la polizia locale. Il comandante Troiano, il vice Marino e il maresciallo Zinno, si precipitarono sul posto. Citofonarono all'abitazione del vecchietto e, non avendo risposta, entrarono nella casa attraverso una finestra laterale: trovarono l'anziano riverso sul pavimento, ma ancora cosciente. I tre caschi bianchi gli prestarono il primo soccorso e allertarono il 118. Un'ambulanza intervenne sul posto dopo pochi minuti e trasportò il nonnino in ospedale. Il vecchietto, dopo alcuni giorni di ricovero, fu dimesso e tornò a casa. "Insieme all'assessore Gerardo Figliamondi, delegato alla polizia municipale - dice il sindaco Somma - ho ritenuto doveroso conferire l'encomio a Troiano, Marino e Zinno per l'efficienza e la professionalità dimostrate nell'intervento, ringraziandoli nuovamente a nome dell'intera cittadinanza".

